Sono sette le sconfitte subite dal Torino in queste prime tredici giornate di campionato: un dato non certamente positivo per una squadra che ha iniziato la stagione con l'obiettivo di migliorare il settimo posto dello scorso anno. Urbano Cairo ha finora sempre confermato la propria fiducia in Walter Mazzarri ma la partita di sabato contro il Genoa potrebbe essere decisiva per il futuro del tecnico.



Nel caso dovesse arrivare un altro ko, al termine di una brutta prestazione, sarà infatti difficile per Cairo continuare a confermare Mazzarri.