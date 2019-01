La prima operazione di mercato portata a termine dal Torino in questa sessione invernale di calciomercato è stata la risoluzione del prestito di Roberto Soriano con il Villarreal. Il centrocampista, che in questi mesi in granata non è mai riuscito a convincere, si è ora accasato al Bologna.



La partenza di Roberto Soriano ha bloccato quella di un altro centrocampista dal Torino: Sasa Lukic. Il mediano serbo, infatti, resterà in granata fino al termine della stagione ma potrà ora avere più spazio di quello avuto finora.