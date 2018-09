Circa tre settimane fa Lyanco è tornato in Italia per riprendere gradualmente il proprio programma di recupero dall'infortunio, dopo l'intervento chirurgico al piede a cui si è sottoposto lo scorso maggio. Da quando è tornato a Torino il difensore brasiliano ha immediatamente iniziato il proprio programma di allenamento personalizzato, ma serviranno altre settimane di lavoro prima che possa tornare in campo.



La pausa del campionato, per via degli impegni delle varie nazionali, può permettere a Lyanco di lavorare con maggiore serenità per tornare al più presto protagonista in campo con la maglia granata.