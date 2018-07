Dopo i colpi Gleison Bremer e Souahilo Meïté delle scorsa settimana, il mercato in entrata del Torino si è ora bloccato. L'obiettivo primario della società granata è quello di vendere e, per questo motivo, anche la trattativa per Diego Laxalt (giocatore seguito dallo scorso gennaio) al momento è ferma.



L'uruguaiano è uno dei giocatori richiesti espressamente da Walter Mazzarri, che lo ritiene l'esterno ideale sia per il suo 3-5-2 che per il 3-4-3. Prima di riprendere la trattativa con il Genoa, il Torino cercherà di piazzare alcuni dei suoi giocatori in esubero: il primo a partire sarà Lucas Boyé, ormai a un passo dall'AEK Atene.