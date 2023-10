Un anno di Serie A è bastato per convincere tutti sulle qualità di Perr Schuurs. Nell'estate 2022 il Torino acquistò il difensore dall'Ajax per meno di dieci milioni di euro, quadruplicando in 12 mesi il suo valore: a chi, negli ultimi mesi, ha chiesto informazioni sul classe '99, il presidente Cairo ha infatti chiesto 40 milioni. Messaggio arrivato forte e chiaro all'Inter, che aveva in Schuurs uno dei suoi obiettivi per la difesa prima di chiudere per Pavard, e alla Roma, che si era informata quando iniziava a valutare la cessione di Ibañez. Ma, soprattutto, ai tanti club di Premier League, che hanno seguito e continuano a seguire il centrale in vista del prossimo giugno.