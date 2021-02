Per la partita di questa sera contro il Cagliari, Davide Nicola ha perso all'ultimo momento due giocatori a causa del Covid. Il tecnico confermerà comunque il 3-5-2 con cui il Torino ha giocato anche nelle ultime partite.



Izzo, Nkoulou e Bremer formeranno la linea a tre davanti a Sirigu, che vuole prolungare la propria striscia di imbattibilità dopo lo 0-0 contro il Genoa. A centrocampo la novità potrebbe essere Baselli, che è in vantaggio nel ballottaggio con Lukic. Confermati invece Rincon e Mandragora. Sulle fasce spazio a Singo e ad Ansaldi.



Per quanto riguarda l'attacco, al fianco del capitano Belotti è ballottaggio tra Zaza e Verdi.