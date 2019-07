Per il Torino è già arrivato il momento del primo impegno ufficiale: domani alle 21 la squadra granata affronterà il Debrecen nella partita d'andata del secondo turno preliminare di Europa League.



Per l'esordio in coppa Walter Mazzarri schiererà la squadra granata con il 3-4-3 con Sirigu tra i pali, Izzo, Nkoulou e Bremer in difesa. A centrocampo, sulla fascia destra agirà De Silvestri mentre su quella sinistra giocherà Ansaldi. Baselli e Meité saranno i due mediani. Il tridente offensivo sarà invece composto da Falque, Belotti e Berenguer. Zaza partirà dalla panchina.