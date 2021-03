Davide Nicola può tornare a contare su Wilfred Singo. Per la partita contro il Sassuolo, infatti, l'allenatore torna a convocare il terzino ivoriano che da qualche giorno è guarito dal Covid.



Difficilmente Singo sarà in campo domani pomeriggio, più probabilmente sarà Mergim Vojvoda ad agire come esterno di destra nel 3-5-2 del Torino. L'ivoriano invece dovrebbe partire dalla panchina: l'obiettivo di Nicola è quello di averlo al top della forma per la partita di domenica contro la Sampdoria.