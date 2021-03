Per la partita contro il Sassuolo Davide Nicola schiererà il suo Torino con il consueto 3-5-2, ma ci saranno delle novità rispetto alla formazione che domenica ha perso contro l'Inter.



In porta ci sarà Salvatore Sirigu, in difesa confermati Armando Izzo, Lyanco e Gleison Bremer. Cambia invece il centrocampo dove Cristian Ansaldi sostituita Nicola Murru come esterno di sinistra e Tomas Rincon giocherà al posto di Daniele Baselli (non al meglio). Confermati invece Rolando Mandragora, Sasa Lukic e Mergim Vojvoda a destra.



In attacco confermato Antonio Sanabria e al suo fianco potrebbe esserci Andrea Belotti.