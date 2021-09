Scelte obbligate, o quasi, in attacco per Juric che per la partita del suo Torino contro la Lazio non abbandona però il consueto 3-4-2-1.



In porta confermato Milinkovic-Savic, la difesa sarà la stessa che bene ha fatto contro il Sassuolo, con Djidji a destra, Bremer al centro e Rodriguez a sinistra. Aina e Singo confermati sulle fasce mentre in mezzo al campo spazio alla coppia Mandragora-Pobega (Lukic dovrebbe partire dalla panchina).



In attacco Belotti e Zaza sono ancora infortunati, Pjaca dovrebbe recuperare ma partirà al massimo dalla panchina. Alle spalle dell'unica punta Sanabria agiranno quindi Linetty e Brekalo.