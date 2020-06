Appena arrivato, il nuovo direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, si è subito messo al lavoro alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Tra i principali obiettivi della società granata c'è Giacomo Bonaventura, per cui le trattative con il procuratore Mino Raiola sono già iniziate.



La società granata spera di riuscire a battere la concorrenza e ottenere il sì del centrocampista il prima possibile: la prossima settimana potrebbe essere decisiva in questo senso. Per arrivare alla firma sul contratto di Bonaventura sarà necessario che il Torino conquisti almeno la salvezza, sarà dunque fondamentale non sbagliare le prime tre partite alla ripresa del campionato, quelle contro Parma, Udinese e Cagliari.



Tre risultati positivi potrebbero allontanare il Torino dalla zona calda della classifica e consentirebbero a Davide Vagnati di provare ad accelerare la trattativa per Bonaventura.