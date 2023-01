Ivan Juric in questa sessione avrebbe voluto un nuovo attaccante per il suo Torino, la società granata ha a lungo seguito Eldor Shomurodov ma alla fine l'uzbeko si è accasato allo Spezia.



Dopo che è tramontata la trattativa per Shomurodov, il Torino non ha cercato altre punte. Juric non avrà quindi l'attaccante che sperava per poter avere a disposizione per dare l'assalto al settimo posto.