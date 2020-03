Mentre l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus sta continuando ad affliggere l'Italia, alcune squadre di serie A hanno già iniziato a pianificare la ripresa degli allenamenti.



Non lo ha fatto invece il Torino: i calciatori granata stanno continuando a lavorare nelle proprie abitazioni e, per il momento, non si è ancora discusso di un ritorno al lavoro al Filadelfia.