Negli ultimi giorni il nome di Jesé Rodriguez è stato spesso accostato al Torino, questo perché il Paris Saint Germain, società che detiene il cartellino del calciatore spagnolo, ha offerto in prestito il suo attaccante alla società granata.



Il club francese si è anche detto disposto a pagare gran parte del sostanzioso ingaggio del calciatore (3,5 milioni a stagione) ma il presidente Urbano Cairo non sembra affatto intenzionato a voler concludere l'affare. Questo perché non convince lo stato di forma del calciatore, che in questa stagione non ha mai giocato con i parigini, ma anche perché al Torino al momento non serve un attaccante esterno.