Un anno fa Ola Aina e Koffi Djidji venivano ceduti in prestito rispettivamente al Fulham e al Crotone: il terzino e il difensore centrale non rientravano nei piani del Torino di Marco Giampaolo. Se la loro cessione non è stata definitiva, ma solo temporanea, è solo perché il dt Davide Vagnati non era riuscito a vendere definitivamente i due giocatori.



Un anno dopo, Aina e Djidji sono tornati alla base ma questa volta riuscendo a ritagliarsi un ruolo da protagonisti nel Torino. Entrambi hanno infatti convinto il tecnico Ivan Juric che sta puntando molto su di loro in questo avvio di stagione.