Sasa Lukic sembra destinato a restare al Torino. La Roma non ha infatti presentato un'offerta per il centrocampista serbo nonostante l'interesse manifestato.



Negli scorsi giorni il presidente granata, Urbano Cairo, aveva fissato il prezzo del cartellino del centrocampista serbo a 20 milioni di euro ma la Roma non è andata oltre a un'offerta per il prestito. Se non ci saranno colpi di scena, Lukic resterà al Torino.