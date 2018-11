La rovesciata di Andrea Belotti in Torino-Sassuolo dello scorso campionato è rimasta ben impressa nella memoria dei tifosi granata: ora, per quella rete, il Gallo è tra i candidati al premio per il gol più bello del campionato 2017/2018 al Gran Galà del Calcio, l'annuale premio istituito dall'AIC.



La serata di gala nella quale si terrà la consegna dei vari riconoscimenti è lunedì 3 dicembre: per aggiudicarsi il premio al gol più bello Andrea Belotti dovrà battere la concorrenza, tra gli altri, del portiere Alberto Brignoli, in gol lo scorso anno in Benevento-Milan 1-1.