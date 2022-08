Simone Verdi è in uscita dal Torino ma il suo ritorno alla Salernitana sembra ora sempre più difficile. “Non escludo a priori si possa intervenire ancora, ma a mio avviso con l’arrivo di Daniliuc abbiamo completato la squadra mettendo a disposizione di un grande allenatore come Nicola elementi validi e interscambiabili in tutti i reparti. Per convincermi a fare un’ulteriore operazione ci deve essere qualcosa che reputiamo entusiasmante, ad oggi non c’è nulla all’orizzonte" ha spiegato il presidente della società campana, Iervolino.



Il Torino continua a chiedere 6 milioni per lasciar partire Verdi, se abbasserà la pretese potrà cederlo più facilmente.