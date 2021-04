Quando mancano cinque giornate alla fine del campionato, la lotta per la salvezza è più aperta che mai. Torino, Cagliari e Benevento sono appaiate al terzultimo posto a quota 31 punti e, in virtù dei vari sconti diretti ancora da giocare, hanno tutte e tre il destino nelle proprie mani.



Ma se c'è una squadra che ha davanti a sé un calendario sulla carta più semplice, quella è proprio il Torino. Belotti e compagni nel prossimo turno affronteranno un Parma che è praticamente già con un piede in serie B, poi se la dovranno vedere contro un Verona che non ha più nulla da chiedere al campionato. Più complicato il match contro il Milan, squadra in corsa per un posto in Champions League, poi ci saranno gli scontri salvezza contro Spezia e Benevento, ma a quel punto della stagione alcuni discorsi per la salvezza potrebbero già essere chiusi. In mezzo ci sarà il recupero di campionato della sfida contro la Lazio.