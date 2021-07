L'Europeo è ora finito e per Andrea Belotti è arrivato il momento di decidere il proprio futuro: rinnovare il contratto e restare al Torino o cambiare squadra? Mai come adesso il centravanti granata ha avuto tanti dubbi riguardo alla sua permanenza in granata, dubbi che dovrà però sciogliere nei prossimi giorni.



Il messaggio di Urbano Cairo e di Ivan Juric è stato chiaro: al Torino resta solamente chi ne ha voglia. In casa granata è infatti appena partito un nuovo ciclo e non lo si vuole cominciare con musi lunghi e giocatori non convinti.