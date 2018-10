Acquistare Manuel Lazzari per il Torino non sarà certo semplice. Il terzino della Spal è da tempo nel mirino della società granata, tanto che anche il presidente Urbano Cairo ha avuto di recente parole di stima per il giocatore - "È molto bravo" ha dichiarato ai microfoni di Radio Rai - per riuscire ad acquistarlo il patron granata dovrà però battere la concorrenza del Napoli, dell'Inter e di alcune società straniere.



Un'impresa non facile, dunque, quella che attende il Torino. Un'impresa resa anche più ardua dalle richieste economiche fatta dalla società ferrarese: 20 milioni di euro per il cartellino del terzino.