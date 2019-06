Il futuro di Kevin Bonifazi è ancora incerto. Il cartellino del difensore nelle scorse settimane è stato prima riscattato dalla Spal, poi controriscattato dal Torino ma la società di Ferrara si è già messa al lavoro per riaverlo. Con il ripescaggio in Europa League della squadra di Walter Mazzarri al posto del Milan, però, le possibilità che Bonifazi possa restare al Torino sono in aumento.



Lo stesso Cairo ha affermato che la volontà del Torino è quella di trattenere il giocatore: "Con Vagnati ci siamo visti, per loro sarebbe una bella cosa, ci stiamo ragionando, ma l’abbiamo appena controriscattato perché crediamo molto in lui".