Se nei prossimi due mesi Kevin Bonifazi non dovesse riuscire a trovare maggiore spazio nella formazione del Torino, la società granata potrebbe decidere di cederlo in prestito. La Spal, che già la scorsa estate aveva tentato invano di prendere il giocatore con la formula del prestito, potrebbe quindi riprovarci.



L'obiettivo principale di Bonifazi è però quello di riuscire a convincere Walter Mazzarri a tornare a concedergli spazio, come avvenuto nelle prime giornate di questo campionato, per poter essere protagonista con il Torino.