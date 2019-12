Nel secondo tempo di Torino-Spal, nella scorsa giornata di campionato, Gleison Bremer è stato espulso per doppia ammonizione ed è stato fermato per un turno dal Giudice sportivo. La squalifica del difensore rilancia ora Koffi Djidji che, alla ripresa del campionato, potrà tornare titolare.



In questa stagione Djidji non ha avuto molte occasioni per mettersi in mostra e quando ha giocato non ha sfruttato al meglio le occasioni avute. La partita contro la Roma sarà quindi una chance da sfruttare al meglio per il centrale ivoriano.