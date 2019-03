"Per ora non torno al Boca". Parole queste pronunciate da Diego Perotti a TyC Sport dopo il polverone che il padre aveva alzato: una buona notizia questa per il Torino, che ha nel mirino proprio il giocatore della Roma? Solamente in parte. Se è vero, infatti, che il calciatore ha allontanato il club argentino dal suo futuro, è altrettanto vero che lo ha fatto proprio perché potrebbe restare in giallorosso.



Difficilmente la prossima estate Perotti arriverà alla corte di Walter Mazzarri: il Torino dovrà così guardare altrove per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione.