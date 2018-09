Domenica, contro l'Udinese, il Torino potrebbe accantonare la sua tradizionale maglia granata per indossare la terza divisa di gioco, quella verde petrolio con inserti dorati che è stata presentata ieri pomeriggio e, per il momento, vestita dal solo Roberto Soriano.



Già nello scorso campionato il debutto della terza maglia del Torino (quella color ocra) avvenne sul campo dell'Udinese: fu un esordio fortunato perché la formazione all'epoca allenata da Sinisa Mihajlovic vinse per 3-2 grazie ai gol di Andrea Belotti, Adem Ljajic e un'autorete di Emil Hallfredsson.