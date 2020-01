Le possibilità di vedere Milan Badelj indossare la maglia del Torino nella seconda parte di questa stagione sono sempre più remote. Il cartellino del centrocampista croato è di proprietà della Lazio ma il giocatore è al momento in prestito alla Fiorentina e proprio nella squadra viola potrebbe concludere il campionato. Difficile convincere ora i dirigenti del club toscano a rinunciare a Badelj.



Per questo motivo la trattativa per portare il giocatore al Torino potrebbe slittare alla prossima estate.