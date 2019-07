Il ds del Torino Massimo Bava e quello del Napoli Cristiano Giuntoli negli ultimi giorni hanno intensificato i propri contatti. Il dirigente granata è infatti sulle tracce di diversi calciatori della formazione partenopea: Simone Verdi, Mario Rui ma anche Orestis Karnezis.



Mentre le trattative per i primi due stanno proseguendo, quella per il portiere greco negli ultimi giorni si è invece bloccata. Il Torino resta interessato a Karnezis ma l'acquisto di un portiere di riserva non è la priorità, per questo motivo la trattativa si è al momento bloccata.