"Karol Linetty ci sarà". Parole queste che sono state pronunciate da Ivan Juric alla vigilia della trasferta di Firenze dove, questo pomeriggio, sarà impegnato il suo Torino in quello che è l'ultimo impegno del 2023.



Il centrocampista polacco ha infatti recuperato dal problema al polpaccio e sarà a disposizione almeno per la panchina. Difficile che Juric decida di farlo giocare dal primo minuto, più probabile che il numero 77 entri in campo a partita in corso.