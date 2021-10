Di seguito il report del Torino:



Ripresa della preparazione per il Torino, in vista della partita di sabato sera contro la Sampdoria, undicesima giornata del campionato di Serie A Tim. Ivan Juric ha suddiviso l’organico in due gruppi: i calciatori reduci dal match di ieri sera a San Siro contro il Milan hanno eseguito una sessione di scarico, con programma defaticante in piscina, in vasca terapeutica; gli altri elementi attualmente a disposizione hanno invece svolto una sessione tecnica, al Filadelfia, con il gruppo implementato da calciatori del settore giovanile. Lavoro differenziato per Pjaca e Verdi. Domani in calendario una seduta di allenamento.