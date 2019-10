Tra i giocatori del Torino che nelle ultime settimane si stanno mettendo in luce, nonostante il momento non positivo della squadra granata, c'è Diego Laxalt. L'esterno uruguaiano ha guadagnato la maglia da titolare sulla fascia sinistra e nelle ultime partite ha sempre ben figurato.



Laxalt è arrivato al Torino dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni di euro. Se continuerà a giocare sui livelli delle ultime gare è probabile che il presidente Urbano Cairo possa decidere di esercitare l'opzione per il riscatto e acquistarlo a titolo definitivo.