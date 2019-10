Nell'ultima partita di campionato giocata dal suo Torino, quella di domenica contro il Cagliari, Diego Laxalt ha osservato i suoi compagni di squadra dalla panchina. Walter Mazzarri ha infatti preferito schierare Ola Aina all'uruguaiano sulla fascia sinistra.



Domani sera contro la Lazio, invece, Laxalt tornerà titolare nel 3-5-2 con cui il Torino si dovrebbe schierare. Mazzarri stima molto l'ex giocatore di Genoa e Milan, non a caso l'ha tenuto in panchina contro il Cagliari in modo per averlo al meglio della condizione contro la Lazio e sabato nel derby con la Juventus.