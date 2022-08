Valentino Lazaro è uno dei volti nuovi del Torino in questa sessione di mercato: l'esterno austriaco finora ha però avuto pochissimo spazio a disposizione, visto che Ivan Juric gli ha sempre preferito Wilfried Singo come quinto di destra di centrocampo.



Giovedì il Torino affronterà l'Atalanta nel turno infrasettimanale, lunedì invece affronterà contro il Lecce: Lazaro spera di poter essere schierato titolare almeno in una di queste due partite, Juric potrebbe concedergli una chance contro il Lecce.