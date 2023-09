si è presentato quest'oggi in conferenza stampa. Ecco le parole del terzino del: "Sono contento di essere tornato qua, questi primi mesi sono stati semplici perché conoscevo già lo staff e tutti. Con il mister lavoriamo duramente e questo mi piace. Poi mi trovo bene con i compagni.Sulle offerte ricevute in estate: "Ho fatto il precampionato con l'Inter, c'erano altre squadre che mi volevano, il mio agente ha parlato anche con altri club. Ma io volevo tornare qua, mi sono trovato bene l'anno scorso. L'infortunio che avevo avuto a Salerno mi aveva poi condizionato e volevo tornare a giocare qua ai miei livelli".Su Juric: "Mi chiede le stesse cose dell'anno scorso. Sono contento della fiducia che sento. Io voglio aiutare la squadra, fare gol e aiutare a farne, voglio creare tante occasioni per gli attaccanti che abbiamo, ci sono giocatori come Zapata, Sanabria e Pellegri che sanno fare gol e voglio aiutarli".Sugli obiettivi: "Abbiamo iniziato bene con queste vittorie ma guardiamo a partita dopo partita, lavorando a testa bassa. Noi non siamo una squadra che può vincere giocando al 90%, dobbiamo essere sempre la massimo".Ancora sulla scelta di tornare al Torino: "Mi sono sentito sempre molto bene al Toro, anche quando parlavo con il mio agente lo dicevo. Io voglio giocare, negli ultimi anni non è stato facile per me. Per questo volevo tornare fortemente al Toro, perché qua conoscevo tutti. Sono molto contento di essere qui adesso".Sulle differenze con l'anno scorso: "Giochiamo in maniera diversa in attacco, Zapata ha caratteristiche diverse da Sanabria ma entrambi sono importanti per noi, Tonny lo ha fatto vedere anche l'anno scorso".Ancora sugli obiettivi: "Guardiamo partita per partita, dobbiamo lavorare a testa bassa. La stagione è lunga, vediamo a febbraio e marzo dove saremo e poi potremo parlare di obiettivi per la fine di stagione. Ora pensiamo solo a lavorare a testa bassa".Sulla sua posizione in campo: "Non c'è grande differenza per me, cerco di migliorare in allenamento ma mi sento molto bene in entrambe le fasce".Sullo stato di forma: "Dopo l'infortunio ho lavorato tanto in Germania con il mi fisioterapista ma per me non è stato semplice tornare a quel livelli, anche a livello mentale perché non sapevo cosa ne sarebbe stato di me a fine stagione. Adesso mi sento benissimo, già dal precampionato con l'Inter. E ora sono tornato qui..."