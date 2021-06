La guerra infinita tra Urbano Cairo e Claudio Lotito negli ultimi giorni si è spostata anche sul fronte del calciomercato. Il presidente del Torino, infatti, sta provando a soffiare a quello della Lazio Riccardo Orsolini, attaccante esterno del Bologna seguito da entrambe le società.



Per Cairo non sarà semplice portare in granata il calciatore rossoblù, questo per via delle richieste economiche del club felsineo ritenute fino a questo momento troppo alte dal patron del Torino.