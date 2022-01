Mohamed Fares sta per diventare un nuovo giocatore del Torino. L'arrivo di Riccardo Calafiori in Liguria ha permesso ai granata di ottenere l'ok del Genoa per terminare in anticipo il prestito del terzino algerino che è ancora di proprietà della Lazio.



Fares si trasferisce al Torino con la formula del prestito fino al termine del campionato con diritto di riscatto in favore dei granata: per acquistare a titolo definitivo il giocatore il presidente Urbano Cairo dovrà versare nelle case della Lazio una cifra fra i 5 e i 6 milioni di euro.