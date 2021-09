Si avvicina, un match che negli ultimi mesi è stato teatro di tante polemiche tra caos tamponi, e processi vari e gol allo scadere. Nell'ultimo sfida che portò alla salvezza dei granata (0-0 all'lo scorso 18 maggio) ci furono diversi faccia a faccia. Quello più eclatante probabilmente fu quello tra, ex Toro e attuale bomber della Lazio."Al termine della partita il presidente Cairo mi ha raggiunto all’ingresso dello spogliatoio della Lazio iniziando a offendermi, a scagliarsi verbalmente nei miei confronti, accusandomi di aver giocato con(...) Non smetterò mai di ringraziarlo per avermi dato la possibilità di consacrarmi come calciatore nel Torino,. Tutti sanno chi sono (...) Non posso tollerare ingiurie e infamie che diffamino senza motivo la mia persona", questa fu la denuncia del Immobile dopo il match.La polemica poi terminò lì, ma non c'è dubbio che Immobile darà il massimo per punire calcisticamente il suo ex presidente. Tra l'altro i suoi numeri contro il Torino sono ottimi. I granata sono ladi Immobile insieme al Sassuolo con ben. 7 di questi sono arrivati da quando veste la maglia della Lazio. A proposito di Lazio, il club capitolino ha perso solo una volta in casa del Toronon è mai uscito sconfitto contro i granata in carriera in: 8 vittorie e 2 pareggi. Ai biancocelesti occorre ripartire e stando alle statistiche il Torino è la squadra giusta. Poi però sarà il campo a parlare.