La caccia al primo successo stagionale da una parte, l'inseguimento di 3 punti che potrebbero segnare una svolta dopo un inizio balbettante di campionato dall'altra:ed è stata caratterizzata da una vigilia particolare per gli uomini di Simone Inzaghi, che hanno dovuto attendere l'esito degli ultimi tamponi per il Covid per stilare la lista dei giocatori disponibili.Dopo il pirotecnico pareggio contro il Sassuolo e il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Lecce,dopo essere stato costretto a saltare l'ultimo impegno di Champions League contro il Bruges.: Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. All. Giampaolo: Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Patric, Milinkovic-Savic, Parolo, Pereira, Fares; Correa, Muriqi. All. Inzaghi​