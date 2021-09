Non c'è giorno di pausa, laci accompagna lungo tutto il corso della settimana. Dopo le gare di ieri e dell'altro ieri, è continuato il quinto turno del campionato italiano, nell'infrasettimanale, con tre posticipi in scena:oltre a Samp-Napoli e in attesa di Roma-Udinese, è scesa in campo anche ladi Mauriziochenella difficile trasferta dell'Olimpico Grande Torino contro ildi Ivannella sfida tra due degli allenatori più propositivi della massima serie, conI biancocelesti, reduci da due ko e due pari nelle ultime quattro tra Serie A ed Europa League, non trovano i tre punti per riportarsi in zona Champions,non il massimo in vista del derby di Roma del weekend; i granata dal canto loro arrivavano da due vittorie di fila e sembrano aver assimilato il modus operandi del nuovo tecnico, che fa sognare l'alta classifica. Nel primo tempo Sanabria pericoloso, nel secondo Pedro spaventa Vanja e Ansaldi e Pjaca Reina, prima delle due reti nel finale. up