Oggi al Messaggero ha parlato il nuovo centrocampista della Lazio clasee ’96 Adreas Pereira, autore di uno splendido gol nella partita vinta in extremis dai biancocelesti contro il Torino. Il brasiliano si è soffermato sulla sua rete analizzando anche il suo momento personale:



"È stato molto bello segnare alla prima partita da titolare con la Lazio, credo che potremo fare cose positive quest’anno. E’ stata una partita difficile, con alcune scelte arbitrali confuse, ma quello che ho imparato in breve tempo è che questa è una squadra che cerca la vittoria fino all'ultimo secondo, indipendentemente dagli ostacoli.



Il mio arrivo è stato un po' particolare: c'è stata subito la pausa per le nazionali, poi ho avuto un'influenza che non mi ha fatto allenare e poi il caso del tampone falso positivo che quasi mi ha fatto saltare la partita col Bruges in Champions League".