Manuel Lazzari continua a essere un obiettivo di mercato del Torino. L'esterno destro della Spal è stato a lungo seguito dalla società granata nella scorsa stagione ma, alla fine, l'affare non è mai andato in porta.



In questa nuova sessione di mercato la società granata tornerà alla carica con la Spal per cercare di trovare un accordo per portare sotto la Mole il terzino, soprattutto ora che una delle principali concorrenti a Lazzari, ovvero il Napoli, si è tolto dalla corsa: i partenopei hanno infatti acquistato dall'Empoli Giovanni Di Lorenzo.