Per il passaggio di Samuele Ricci al Torino manca davvero poco: il dt Davide Vagnati ha trovato l'accordo con l'Empoli per l'acquisto del centrocampista, restano ora soltanto da definire alcuni dettagli con il giocatore.



Ricci si dovrebbe trasferire al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto che può tramutarsi in obbligo all'avverarsi di determinate condizioni: la cifra per il prestito è 1 milione di euro, per acquistare a titolo definitivo il giocatore la società granata ne dovrà poi versare nelle casse della società toscana altri 9 milioni.