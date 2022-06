Pietro Pellegri è ora ufficialmente un calciatore del Torino. La società granata lo ha acquistato dal Monaco per 5 milioni di euro più bonus, una cifra inferiore a quella concordata a gennaio per il riscatto (6 milioni di euro, ndr).



L'attaccante della nazionale Under 21 ha firmato un contratto di tre anni, con scadenza il 30 giugno del 2025: il Torino ha però anche un'opzione per il rinnovo automatico per un altro anno, fino al 2026, che potrà esercitare in qualsiasi momento.