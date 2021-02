La partite per il rinnovo di Belotti con il Torino è appena iniziata, ma già c'è una forte base di partenza. Per convincere il Gallo servirà almeno un'offerta da 3,5 milioni di parte fissa più bonus. Una cifra ad oggi lontana dal budget di Cairo, ma non estrema come poteva essere qualche anno fa anche perché le pretendenti non affondano il colpo.