Dopo pochi minuti dall'inizio del secondo tempo di Torino-Inter, Daniele Baselli è stato costretto ad alzare bandiera bianca e a lasciare il campo a causa di un infortunio alla caviglia. Il centrocampista è ora a rischio anche per la partita di domani contro il Sassuolo.



Nella giornata di ieri il numero 8 granata non si è allenato e Davide Nicola deciderà solamente all'ultimo se convocarlo o no per la gara di domani: è comunque improbabile che possa essere in campi dal primo minuto.