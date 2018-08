Sessione pomeridiana per il Torino con un allenamento tecnico-tattico di preparazione alla trasferta di domenica sera a San Siro contro l’Inter. De Silvestri, Edera e Izzo hanno lavorato regolarmente con il gruppo, Baselli e Lyanco hanno svolto un programma personalizzato, mentre Parigini non si è allenato per uno stato febbrile. Il tecnico Mazzarri dirigerà domani pomeriggio la sessione di rifinitura, cui seguiranno la conferenza stampa di presentazione del match e la partenza per il ritiro di Milano.