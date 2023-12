Per la trasferta in casa della Fiorentina di venerdì il Torino spera di riuscire a recuperare Karol Linetty. Il centrocampista polacco è uno dei giocatori più in forma dell'ultimo periodo ma è stato costretto a saltare l'ultima gara di campionato, quella contro l'Udinese, a causa di un problema al polpaccio.



Juric spera di riuscire ad averlo a disposizione per la gara del Franchi, anche se difficilmente Linetty potrà scendere in campo dal primo minuto. Più probabile che possa partire dalla panchina.