Wilfried Singo è rientrato molto prima del previsto dal ritiro della nazionale della Costa d'Avorio a causa di un affaticamento muscolare. Le sue condizioni non preoccupano particolarmente ma il terzino resta in dubbio per la partita di sabato del Torino contro la Salernitana.



Negli scorsi giorni Singo ha sempre svolto un lavoro differenziato e domani, alla riprese degli allenamenti al Filadelfia, le sue condizioni verranno meglio valutate dallo staff medico granata.