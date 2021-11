Wilfried Singo ha lasciato il prato dell'Olimpico claudicante a causa di fallo ricevuto da Ibanez nei minuti di recupero ed è stato costretto a giocare praticamente da fermo gli ultimi minuti di gara. Le sue condizioni fisiche non sembrano però preoccupare particolarmente il Torino.



Lo staff medico granata quest'oggi valuterà al meglio le sue condizioni ma il terzino non dovrebbe essere in dubbio per la partita contro l'Empoli di giovedì sera.