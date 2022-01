Amadou Diawara è uno dei giocatori il cui nome è finito nel taccuino del dt del Torino, Davide Vagnati. Il centrocampista della Roma non è però considerato una prima scelta da parte del dirigente granata che è pronto a far decollare la trattativa solamente a una condizione: le trattative per Nahitan Nandez e Sofyan Amrabat dovesse naufragare.



Sono infatti i giocatori di Cagliari e Fiorentina le priorità a centrocampo per il Torino ma entrambe le trattative sono molto complicate e per questo il Torino si sta cautelando con il giocatore della Roma.